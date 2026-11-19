IT之家 11 月 19 日消息，彭博社今天（11 月 19 日）发布博文，报道称英伟达管理层变动及创始人黄仁勋突然离任，正引发全球 AI 概念股新一轮抛售，日本相关股票首当其冲。

彭博社指出日本股市风向从“AI 溢价”转向“AI 折价”，投资者重新审视日本芯片、半导体设备与 AI 基础设施企业，关注重点转向未来盈利能否兑现。

自黄仁勋辞职以来，日本存储芯片厂商铠侠（Kioxia）和半导体测试设备公司爱德万测试（Advantest）股价均累计下跌超过 9%，明显跑输东证指数约 2.9% 的跌幅。

分析人士将当前局面概括为“三重打击”：AI 企业盈利能力恶化的担忧、美国中期选举后监管趋严预期，以及英伟达领导层动荡带来的行业信心冲击。

野村新加坡高级跨资产策略师须田义孝认为，投资者可能不再愿意为 AI 标签支付溢价，反而会要求“AI 折价”。三菱 UFJ 资产管理执行基金经理友明弘明也表示，部分大型 AI 股仍处于高估值，若盈利预期下修，可能继续遭遇抛售。

不过彭博汇总数据显示，六家美国大型科技公司今年资本支出预计达 8,850 亿美元（IT之家注：现汇率约合 5.91 万亿元人民币），明年或再增长 64% 至 1.45 万亿美元（现汇率约合 9.69 万亿元人民币），表明 AI 基础设施需求尚未出现明确拐点。

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