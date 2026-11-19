IT之家 11 月 19 日消息，科技媒体 The Verge 今天（11 月 19 日）发布博文，报道称英伟达收紧“金主”（sugar daddy）模式，对于云厂商和 AI 生态的“输血”设置了更高的门槛。

IT之家援引博文介绍，在黄仁勋执掌英伟达公司期间，英伟达不仅向 AI 公司出售 GPU，还会通过采购承诺、融资、股权投资等方式，帮助客户建设数据中心部署算力。

这种模式被称为 AI 行业的“金主”关系：英伟达先支持客户扩张，客户再用英伟达芯片建设 AI 算力设施，最终形成对英伟达产品、软件生态和供应链的持续需求。

而在最新财报电话会议上，英伟达临时首席执行官科莱特 · 克雷斯（Colette Kress）明确会筛选合作方，对新云（neocloud，为 AI 训练和推理而建的云计算公司）厂商的采购担保，只有在对方完成融资、建成数据中心、部署算力并通过英伟达验收后才生效；若建设延期或受阻，担保即不再存在。

该媒体指出很多新云公司高度依赖债务融资来建设数据中心。若融资成本上升或资金获取变难，它们可能难以按期建成机房、采购设备并部署 GPU，而英伟达方面的支持减少，意味着它们会增加经济压力。