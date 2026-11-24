IT之家 11 月 24 日消息，蚂蚁科技集团今日发布并开源 Ling-3.2-air 模型。该模型延续了 Ling-3.0-flash-VL 的原生多模态架构，支持文本、图像和视频输入，拥有 1240 亿总参数，每个 Token 激活 55 亿参数。

与上一代相比，Ling-3.2-air 在解决代码仓库中的问题、执行多步骤工作流，以及理解视觉信息和推理专业文档等任务上的表现均有提升。

具体来看，与上一代 Ling-3.0-flash-VL 相比，Ling-3.2-air 的提升覆盖了语言推理、编程、智能体执行和多模态任务，尤其体现在代码仓库问题解决、多步骤工作流和视觉推理等场景。

语言推理与编程。 Ling-3.2-air 在 HLE 上的得分从 21.96 提升至 31.42。在面向真实代码仓库的软件工程评测 SWE-bench Pro 上，得分从 26.40 提升至 58.28 ，提高了 31.88 分。

智能体与工作流执行。 AutomationBench-AA 得分从 15.7% 提升至 61% ，SkillsBench 得分从 42.91 提升至 67.82。在考察专业知识工作的 AA-Briefcase v1.1 上，Elo 评分从 987 升至 1340，提高了 353 分。

多模态感知、推理与执行。视觉理解评测 BabyVision 的得分从 51.80 提升至 66.49，MathVision（w/CI）从 84.31 提升至 95.66。提升也延伸到了专业文档与多模态任务执行。GDP.pdf 的任务全通过率从 8.4% 提升至 16%，Vision2Web 得分从 57.69 提升至 80.73。

IT之家附 Ling-3.2-air 开源地址如下：

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