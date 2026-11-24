IT之家 11 月 24 日消息，小鹏汽车今日宣布，小鹏 P7 将新增「暮金灰」车色，计划于 11 月 25 日在小鹏科技日线下首次展出。

此次色彩更新同步带来「晨曦粉」车色与「云境灰」内饰色，两组外观色以一天中不同时段的天光为灵感设定，形成一明一暗的搭配。

小鹏汽车介绍称，「暮金灰」以沉静灰调为底色，车漆中融入高亮粗闪铝粉，并搭配高透色浆与精细珠光工艺，使漆面在光线变化下呈现灰与金交织的层次。

据介绍，铝粉颗粒的粒径与排列方式直接影响金属漆的反光表现（IT之家注：汽车金属漆中的铝粉为片状结构，粗闪铝粉粒径更大，可形成更明显的闪烁质感，珠光工艺则通过云母片折射产生随角异色效果）。

「晨曦粉」的取向与「暮金灰」相反，官方描述为“温柔闪耀”，整体更偏明亮柔和。内饰「云境灰」与暮金灰外观配套推出，官方称内外相衬，兼顾辨识度与质感统一。两款车色均未涉及动力、配置或售价调整。

小鹏 P7 当前在售车型已提供新月银、律动黄、星瀚绿、微星灰、星芒蓝、星暮紫、星云白等多种车色选择，此次新增颜色属于年度改款前的产品点更新。

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