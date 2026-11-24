IT之家 11 月 24 日消息，LG 显示于 11 月 19 日公布 2027 年度高管任命及组织架构调整方案，决定将原有的大尺寸、中尺寸和小尺寸显示业务部门整合为两个部门，分别负责大尺寸与中尺寸显示业务、小尺寸显示业务。

此次调整旨在加强大中尺寸业务协同，推动中尺寸产品向 OLED 技术转型，并加快决策和业务执行速度。

LG 显示 CEO 郑哲东将继续留任。除此之外，公司董事会已批准晋升 6 名高管为高级副总裁，并任命 11 名新副总裁。LG 显示表示，此次人事调整重点选拔在研发、技术创新及业务运营方面取得成果的管理人员，以强化公司的技术竞争力。

据 The Elec 报道，此前负责核心技术商业化的副总裁 Kwon Kyung-jun 晋升为高级副总裁，并出任先进技术研究所负责人。OLED 技术专家兼首席研究员 Yoo Jun-seok 晋升为高级副总裁级别的首席研究员。

负责 OLED 销售与市场营销的副总裁 Jeon Jong-seok 因在整合销售与市场营销战略、建立稳定客户供应体系及加强客户合作方面的贡献，晋升为高级副总裁。

负责制造技术与成本创新的副总裁 Lee Hoo-gak 同样获得晋升。此前负责全公司质量管理的 Kim Ki-young 也晋升为高级副总裁，并将出任质量管理中心负责人。

财务管理方面，原在 LG 电子首席财务官（CFO）体系下负责北美业务管理的副总裁 Lee Jung-hee 被任命为 LG 显示新任 CFO，并将在调任后晋升为高级副总裁。

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