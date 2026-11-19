IT之家 11 月 19 日消息，据韩媒 The Elec 今天报道，苹果正在与三星显示重新评估 OLED 版 iMac 一体机的开发计划，最坏的结果可能是直接砍掉。

据业内人士透露，苹果近期一直在和三星显示讨论 OLED iMac 的开发时间表调整。目前考虑的方案包括推迟开发进度，或者彻底暂停项目。

IT之家从原报道了解到，苹果重新评估 OLED iMac 的主要原因是价格。与手机、笔记本等产品相比，iMac 一体机的销量规模较小，如果采用价格昂贵的 OLED 面板，将难以维持具备竞争力的产品定价。

同时，OLED 版 iPad Pro 销量疲软也影响了苹果的决定。据预测，三星显示和乐金显示今年为 iPad Pro 供应的 OLED 面板，出货量从去年的 600 万片降至今年的 490 万片，降幅约 18%。近期存储芯片价格上涨，也进一步加重了苹果其他产品 OLED 化面临的成本压力。

苹果管理层变动也可能影响了研发计划。自约翰 · 特努斯 9 月接任公司 CEO 以来，这家公司可能一直在重新审视 OLED 面板的商业可行性。

苹果最初考虑在 2029 年或 2030 年推出 OLED 版 iMac。该公司去年曾向三星显示、乐金显示等供应商发送征询函，要求开发 24 英寸 OLED 面板，具体参数为最高亮度 600nits、218 PPI。