IT之家 11 月 23 日消息，据日经中文网今日报道，在全球 39 个国家，中国汽车制造商的新车销售份额超过了日本汽车制造商。

报道称，2026 年，德国、巴西等 14 个国家的份额发生逆转。受全球原油价格上涨影响，中国企业擅长的纯电动汽车（EV）销量增长，抢占了市场份额。

随着扩大本地生产等举措，中国企业正加强海外攻势，日本企业受到挤压。如果日本在产业链覆盖广泛的汽车行业中市场份额持续下滑，可能导致支撑材料和零部件制造商等供应链的整个产业基础走弱。

报道还提到，中国车在欧洲份额反超日本，发生逆转的是欧洲汽车制造商协会的 5 月新车销量统计。比亚迪、上汽、吉利等 5 家中国车企达到 13.841 万辆，丰田、日产、本田等 6 家日本车企的销量为 13.0424 万辆。

市场研究机构 Dataforce 的数据指出，在 2026 年第 3 季度（7~9 月），中国品牌汽车在欧洲的注册量首次超过日本品牌，占欧洲总销量的 12.7%，而包括丰田在内的日本车企份额为 11.9%。

该机构指出中国汽车在欧洲市场快速崛起，5 年前市场份额还不到 1%，去年已经快速攀升到约 6%，今年更是窜火箭式上涨，今年 9 月更达到创纪录的 14.5%，较 8 月提高近 3 个百分点。IT之家附相关图表如下：