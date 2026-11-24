IT之家 11 月 24 日消息，特斯拉 FSD V15 最受关注的新功能“现实视图”（Reality View）刚刚推出，就有用户发现了一个问题：画面存在轻微延迟。不过，马斯克很快就公布了应对方案。

特斯拉于上周六发布 FSD V15，新功能 Reality View 上线后，不少用户最先注意到的是屏幕响应不够及时。当用户用手指拖动屏幕、切换观察视角时，画面会出现一定的输入延迟。此外，系统渲染出的画面也比车辆挡风玻璃外的真实景象慢了半秒左右。

在首次体验 Reality View 时，已有用户明确指出，这项功能的响应速度不如特斯拉此前采用的驾驶可视化技术。

针对用户和媒体反馈的问题，马斯克表示，特斯拉已经注意到 FSD V15 存在轻微延迟，而且有办法解决。

他透露：“目前，由于算力资源限制，延迟相对较高。不过，我们可以将更新的 UVE 特征穿插到扩散 Transformer 的各个层中，从而将延迟降低约 35%。”

简单来说，模型不再只依赖前期提取的视觉特征，而是在去噪过程中持续引入更新的编码器数据，让模型更快生成准确的可视化画面。马斯克预计，这一调整能够将延迟降低约 35%。

据IT之家了解，Reality View 背后是一套拥有约 10 亿参数的扩散模型，与负责实际驾驶决策的主系统分开运行。它使用的输入数据，与规模更大的 30 亿参数驾驶模型相同，均来自特斯拉通用视觉编码器（Universal Vision Encoder，UVE）。

这套系统会先获取上一帧 Reality View 画面并添加噪声，再通过去噪过程生成当前画面。

在具体运行方式上，该模型每次生成一段短视频，由 8 张图像组成，帧率为 36 FPS，分辨率与车机屏幕相匹配。整个过程使用一颗 TRIP 加速器引擎一半的算力，每秒处理 18 帧 UVE 数据，并将计算任务分摊到 4 个周期中完成。