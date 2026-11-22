IT之家 11 月 22 日消息，特斯拉今日宣布在美国市场推出 FSD v15，带来了全新可视化界面 ——“Tesla Reality View”（特斯拉实景视图）。

随后全新的“Tesla Reality View”迅速引发网友热议。博主 @旌旗超智能 分析，特斯拉是在硬件劣势的情况做了 3D 高斯全场景重建。他称自己今天仔细检查了一下特斯拉 FSD 2 代芯片的规格，发现不如很多新势力的自研芯片。

IT之家注意到，马斯克今日也发文对该功能进行了说明。他透露，FSD v15 的“Tesla Reality View”是由实时 AI 视频生成，无需游戏引擎！且仅动用了 AI4 芯片一个 TRIP 加速器一半的算力。

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延伸阅读 据特斯拉 AI 负责人阿肖克 · 埃卢斯瓦米此前披露，FSD v15 的神经网络参数量已从约 10 亿扩大至约 100 亿，预测与控制之间的联系更加紧密。特斯拉将 v15 定位为与 V13 到 V14 同级的性能跃迁，并称升级后的视觉编码器在 FSD、Robotaxi 和 Optimus 人形机器人之间共享，以数百万条互联网视频进行训练。 FSD v15 与特斯拉 Robotaxi 车队运行的是同一套软件。埃卢斯瓦米在 2026 年第二季度财报电话会上曾披露，搭载早期 v15 版本的 Robotaxi 已在两个州六个城市实现无监督行驶超过 38 万英里，期间未发生重大事故。 关于“Tesla Reality View”，特斯拉发布说明介绍其通过车载 AI 计算机实时生成车辆上方虚拟视角的周边道路环境画面。该界面支持全屏、地图或分屏视图，用户甚至可以在可视化画面上点击目标位置来引导车辆前往，马斯克将其描述为“像电子游戏一样重新呈现现实道路”。 文中所称的 AI4 即特斯拉第四代自动驾驶硬件平台 HW4。特斯拉自 FSD V13 起将芯片平台 HW4 的命名方式改为 AI4，该平台面向 FSD V13 及后续版本打造，相较 HW3 算力提升约 5 倍。据此前曝光的规格，HW4 的 CPU 核心由 12 个增加到 20 个，最大频率 2.35GHz；其 TRIP 深度神经网络加速器由双核升级为三核，最大频率从 2GHz 提升到 2.2GHz，预估总算力约 300-500 TOPS。 文中提及的“3D 高斯重建”即三维高斯泼溅（3D Gaussian Splatting，3DGS），是一种用大量三维高斯椭球显式表示场景、再经光栅化实时渲染新视角的辐射场重建方法。场景由许多椭圆状的高斯粒子显式表示，这些粒子投射到二维画面中合成图像，能在 1080p 分辨率下以每秒 30 帧以上的速度生成新视角。训练时粒子数量较少，通过不断与真实照片比较来调整位置、形状和颜色，并复制或删除粒子；渲染阶段则把可见粒子像小色斑一样铺到画面上，由于只分布在确有实体的位置，算力可集中于可见部分。相比需要多层神经网络逐点查询颜色和密度的神经辐射场，其光栅化过程在图形处理器上速度更快。

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