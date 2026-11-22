IT之家 11 月 22 日消息，特斯拉今日宣布在美国市场推出 FSD v15，目前已向早期体验计划（EAP）成员推送首批版本。官方宣称，本次更新对安全关键场景的处理能力提升了 25 倍，并带来了全新可视化界面 ——“Tesla Reality View”。

随后，特斯拉 FSD v15 的全新可视化 UI 的实测视频在各大平台传出，引发了网友热议。从画面可以看到，“Tesla Reality View”使用摄像头实时图像，在汽车周围构建出真实的世界模型。

据博主 @旌旗超智能 分析，特斯拉是在硬件劣势的情况做了 3D 高斯全场景重建。他称自己今天仔细检查了一下特斯拉 FSD 2 代芯片的规格，发现不如很多新势力的自研芯片。

博主认为“这不是什么好事”，因为特斯拉现在居然能抽调多余的算力和带宽，去做全场景的 3D 高斯重建，国产品牌的 SR 还停留在低精度动画建模时代，这点确实落后。

他表示，特斯拉的 3D 高斯重建场景不仅仅是炫技，而且在泊车等场景的体验确实要远远好于 360 摄像头的拼接，后者畸变实在是太严重了，用算法其实也很难纠正回来。

参考IT之家今日早些时候报道，特斯拉 FSD v15 本次更新提升了坑洼、碎片、坑洞等恶劣路况的行驶体验，车辆在学校和恶劣天气下的速度控制也将更加自然。特斯拉还新增了“自行车架模式”，可在车辆安装自行车架或其他拖车钩配件时使用 FSD。

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