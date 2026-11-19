IT之家 11 月 19 日消息，特斯拉第二代 Roadster 将于当地时间 11 月 20 日起在美国洛杉矶车展展出。

这款电动跑车已于 2026 年 10 月 15 日首发亮相，采用冷气体推进器等技术，顶配 Rocket 版本被特斯拉称为具备飞行能力，量产计划则定于 2028 年启动。

洛杉矶车展官方信息显示，2026 年车展将于 11 月 20 日至 29 日在洛杉矶会议中心举行，为期 10 天，参展品牌接近 24 个，包括特斯拉、Rivian、Lucid 和保时捷等。

这款新车配备冷气体推进器和吸附系统，现场演示包括沿弧形坡道行驶、倒挂以及腾空翻转等动作。特斯拉还展示了车辆在空中进行姿态调整的能力。

按照特斯拉公布的信息，新一代 Roadster 分为 Performance、Thrust 和 Rocket 三种配置。其中，Performance 版面向公路使用，采用双座设计，配备主动空气动力学系统和多模式吸附系统，官方宣称 0-60 英里 / 小时（约 96.6 公里 / 小时）加速时间小于 1.6 秒。

Thrust 版定位赛道使用，同样采用双座设计，在 Performance 版基础上增加车尾冷气体推进器，官方宣称 0-60 英里 / 小时加速时间小于 0.9 秒。

顶配 Rocket 版采用单座设计，车身四周配备冷气体推进器，可实现向前、向上加速以及横向旋转等动作。特斯拉宣称该版本 0-60 英里 / 小时加速时间小于 0.59 秒，最高时速超过 230 英里（IT之家注：约 370.1 公里），并将其描述为具备飞行能力的车型。不过，该版本不允许在公共道路上使用。

价格方面，特斯拉尚未公布新一代 Roadster 各版本的最终售价，目前仅开放预订。Performance 版预订金额为 5 万美元（现汇率约合 33.4 万元人民币），其中下单时支付 5000 美元，剩余 4.5 万美元须在 10 天内补足；Thrust 版预订金额为 25 万美元；Rocket 版则采取邀请制。

马斯克在发布活动上表示，新一代 Roadster 计划于 2028 年开始量产，生产工作将在得克萨斯州超级工厂进行。

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