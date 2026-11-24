IT之家 11 月 24 日消息，三星通常是业内最早采用新一代内存和存储技术的厂商之一，但近来该公司却放弃了这一做法。据传，即将推出的 Galaxy S27 系列也将采取差异化配置，只有部分 Galaxy S27 Pro 和 Galaxy S27 Ultra 高配版本才会搭载 LPDDR6 内存和 UFS 5.0 存储。
IT之家注意到，根据韩国论坛 Meeco 的最新爆料，Galaxy S27 Pro 和 Galaxy S27 Ultra 只有较高存储规格的版本才会采用 LPDDR6 内存和 UFS 5.0 闪存，Galaxy S27 和 Galaxy S27+ 版本都将继续使用上一代 DRAM 内存和 NAND 闪存。
目前曝光的各机型配置如下：
Galaxy S27：
12GB LPDDR5X 内存 + 256GB UFS 4.1 存储
12GB LPDDR5X 内存 + 512GB UFS 4.1 存储
Galaxy S27+：
12GB LPDDR5X 内存 + 256GB UFS 4.1 存储
12GB LPDDR5X 内存 + 512GB UFS 4.1 存储
Galaxy S27 Pro：
12GB LPDDR5X 内存 + 256GB UFS 4.1 存储
12GB LPDDR5X 内存 + 512GB UFS 4.1 存储
16GB LPDDR6 内存 + 1TB UFS 5.0 存储
Galaxy S27 Ultra：
12GB LPDDR5X 内存 + 256GB UFS 4.1 存储
12GB LPDDR6 内存 + 512GB UFS 5.0 存储
16GB LPDDR6 内存 + 1TB UFS 5.0 存储
性能方面，三星新一代 UFS 5.0 存储芯片的顺序读取速度最高可达 10.8GB/s，顺序写入速度最高可达 9.5GB/s。LPDDR6 内存的数据传输速率最高可达 10.7Gbps，采用 12nm 工艺制造。
三星之所以作出这样的配置安排，可能与当前行业内存芯片价格高企有关。通过限制新一代内存和存储技术的搭载范围，三星或许希望避免手机售价进一步上涨，以免影响产品销量。
当前，人工智能热潮持续推高内存芯片需求，大量存储芯片产能正流向 AI 数据中心。这在一定程度上挤压了智能手机及其他消费电子产品的供应空间，导致智能手机和其他消费电子产品普遍面临涨价压力。
因此，三星可能选择将成本更高的新一代内存和存储技术优先留给高端机型，同时让标准版继续使用成熟方案，以控制整条产品线的成本和售价。需要注意的是，目前上述配置仍属于爆料信息，最终规格还要以三星官方公布为准。