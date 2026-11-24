IT之家 11 月 24 日消息，据《华尔街日报》，黄仁勋于当地时间 11 月 22 日（周日）与公司董事会进行了长达数小时的会谈。

他向董事会披露，除此前被广泛报道的两段婚外情外，还有其他婚外情，并对自己的行为表示悔意（报道未提及这些关系的具体数量、对象和发生时间）。由于特朗普的施压，再加上董事们感受到了黄仁勋的坦诚，一致认为让他复职是更合适的选择。

当地时间 11 月 23 日，英伟达宣布，董事会一致投票决定恢复黄仁勋的总裁、首席执行官及董事职务，即刻生效。公告称，董事会在与黄仁勋进行多次讨论和会面后，认可其坦诚，也相信他有能力领导英伟达。公告同时表示，董事会在决策过程中听取了美国政府高层的意见，并据此确信其复职不构成国家安全风险。

除黄仁勋外，此前担任临时 CEO 的科莱特 · 克雷斯回归原职，哈维 · 琼斯继续担任董事会主席。英伟达还表示，相关委员会的调查将继续进行直至完成，公司正在招聘新设的首席合规官，该职位将向提名与公司治理委员会汇报。

此前，《纽约时报》10 月 29 日报道称，黄仁勋曾与新加坡云计算公司 Megaspeed 高管黄乐（Alice Huang）存在婚外关系。

11 月 8 日，黄仁勋在致员工的公开信中承认对妻子不忠，并向妻子和孩子道歉。

11 月 11 日，《纽约时报》再次报道称，黄仁勋还曾与直接向其汇报的公司医疗健康业务副总裁金伯莉 · 鲍威尔（Kimberly Powell）存在婚外关系。

11 月 12 日，英伟达宣布黄仁勋辞去总裁、CEO 和董事职务，由克雷斯出任临时 CEO，琼斯出任公司首任董事会主席。

关于董事会改变立场的原因，《华尔街日报》披露了两个因素。一是英伟达在公司内外考察接班人选后，发现既能胜任又愿意接手的人并不多。二是美国总统特朗普和副总统万斯的介入，推动董事会重新考虑。

结合《纽约时报》此前报道，特朗普承认他曾与英伟达董事会交谈，并促成了“黄仁勋的回归”。特朗普还认为黄仁勋当初辞职是一个错误。

黄仁勋复职后，特朗普接受《纽约时报》电话采访时表示，黄仁勋与妻子洛丽已经“解决了”两人之间的问题。特朗普称，黄仁勋有一位“非常、非常、非常好的妻子”，并称她是一位很棒的女性。

在英伟达宣布黄仁勋复职后，美国民主党多名参议员就此发声质疑。参议院少数党领袖查克 · 舒默表示，民主党将在 2027 年掌控国会后，“动用全部权力”调查特朗普、黄仁勋、其他英伟达高管以及任何为经济利益“出卖国家安全”的人的不当行为。

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