IT之家 11 月 21 日消息，据《连线》（WIRED）今日报道，英伟达董事会最终决定接受黄仁勋的辞职，主要原因并不在于婚外情，而是董事会认为他在相关事件中多次存在撒谎行为，导致董事会对其诚信和信任产生严重质疑。

两名知情人士向《连线》透露，黄仁勋于 11 月 8 日承认存在婚外情，但当时董事会仍无法确定相关事件涉及的其他问题。同一天，英伟达董事会宣布启动独立调查。然而，接下来几天，随着更多婚外情指控浮出水面，其中包括一段据称涉及黄仁勋直接下属的关系，董事会的态度发生了变化。

一名接近董事会的知情人士表示，能够确定的是，黄仁勋存在撒谎行为，而且这一情况持续约一年，从 2025 年 10 月一直延续到近期事件曝光。

据知情人士透露，早在《纽约时报》2025 年 10 月首次报道英伟达与新加坡数据中心公司 Megaspeed 存在异常紧密的业务关系后，董事会成员就曾向黄仁勋询问他与一名女商人之间的关系。当时，黄仁勋向董事会否认双方存在任何不正当关系。随着婚外情事件曝光，英伟达董事会成员对此感到愤怒。

一名了解董事会想法的人士告诉《连线》，最终促使董事会采取行动的主要原因是黄仁勋的撒谎行为。“这是一个关系到诚信和信任的问题。”

此前，《连线》及其他媒体已经披露了英伟达董事会决定接受黄仁勋辞职的多项因素，但董事会将其缺乏坦诚视为主要原因，此前并未得到如此明确的披露。

英伟达董事会主席哈维 · 琼斯（Harvey Jones）没有回应媒体的置评请求，英伟达发言人约翰 · 里佐（John Rizzo）拒绝置评。代表黄仁勋的公关公司 Trident 副总裁约翰 · 费舍尔（John Fisher）同样拒绝置评，仅表示黄仁勋是自愿辞去在英伟达的职务。