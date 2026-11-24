IT之家 11 月 24 日消息，当地时间 23 日，据外媒 Carscoops 报道，本田计划在 2030 年 3 月前推出 15 款新一代混动车型，其中 6 款在新一代冠道亮相活动上首次露面。

如图所示，这 6 款新车都被遮盖得严严实实，但车身轮廓仍然现出了一些端倪。

从左往右数的第三辆车从轮廓来看，是一辆车头较高的大型 MPV，预计就是下一代奥德赛。本田目前拥有两个彼此独立的奥德赛车系：一款是在美国生产、面向北美市场的车型，现款世代始于 2017 年；另一款由中国生产，面向中日市场，自 2013 年推出以来延续至今。

报道指出，两款奥德赛都到了换代的时候，不过美规下一代车型的推出时间预计将推迟至 2030 年。

紧挨着冠道的另一辆车预计是一款尺寸稍小的 SUV，很可能就是即将推出的第七代 CR-V。该车将采用全新的模块化中型架构，能够减轻车身重量并降低制造成本。

动力方面，新车预计搭载本田新一代自充电混合动力系统，核心是一台经过大幅改进的 2.0L 四缸发动机，相比此前的版本更加轻巧，效率也更高。

这套动力系统还将配备采用双电机布局的 DualPower eAWD 四驱系统，并支持本田 S+ Shift 模拟换挡功能。

继续沿着车列往后看，从冠道旁数起的第三辆罩布车型明显更加低矮，车身线条也更为流畅，有望是下一代思域或雅阁。

再往后是一辆跨界 SUV，或为下一代缤智 / HR-V。CR-V 与轿车之间还停着另一辆跨界 SUV，则有可能是下一代全球版 ZR-V。最左侧画面边缘则隐约露出另一辆低矮车型的车头，只有一小部分进入镜头，暂时无法识别。

据IT之家了解，本田未来的混动车型都将换上简化版的新款品牌标志，整体设计也会采用略显方正的风格，预计还会配备更大的屏幕、带集成控制按键的平底方向盘，以及更加先进的座舱科技配置。

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