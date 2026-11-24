IT之家 11 月 24 日消息，九州风神现已推出新款冰元素 360 ARGB GT 水冷，采用全新水泵，配备一体框联排风扇，黑白双色售价均为 399 元，提供三年质保服务。

该产品冷头尺寸为 82 x 93×50mm，预装磁吸可替换铭牌，按压即可拆卸，可选透镜 / 无限镜风格。铭牌自带重力旋转功能，可根据不同平台及机箱的安装方向自动回正 Logo。

该产品匹配全新 FD36 ARGB 一体框联排风扇，厚度为 25mm，两侧风扇转速范围为 500~2450RPM±10%，标称静压、风量分别可达 2.14mmH2O 和 72.53CFM，正面 1m 噪音不超过 34.14 分贝；中间风扇转速范围为 500~2550RPM±10%，标称静压、风量分别可达 2.32mmH2O 和 75.24CFM，正面 1m 噪音不超过 34.06 分贝。

该产品采用全新水泵方案，优化流道与铲齿，深度适配新架构热源（Intel 酷睿 Ultra 200 系列和 AMD 锐龙 9000 系列），解热能力达到 300W，水泵运行噪音控制在 19 分贝，最高转速为 2500RPM±10%，冷管长度预留至 410mm，冷排厚度为常规 27mm。扣具兼容 Intel LGA 1851/1700 以及 AMD AM4/AM5 平台。