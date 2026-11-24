IT之家 11 月 24 日消息，据韩媒 The Elec 报道，受人工智能（AI）产业快速发展带动，全球半导体需求持续增长，封装基板供应紧张问题日益突出。继三星电机、LG Innotek 等大型厂商之后，韩国中型封装基板供应商也开始大规模扩产。

其中，韩国大德电子（Daeduck Electronics）、Isu Petasys、Simmtech、TLB、Korea Circuit、Haesung DS 和 BH 7 家企业今年相继宣布扩产计划，合计投资约 2.8 万亿韩元（IT之家注：现汇率约合 139.27 亿元人民币），相关生产设施将从今年年底起分阶段扩建，预计持续至 2030 年。

外媒表示，大德电子的投资规模最大，计划投入 1.325 万亿韩元（现汇率约合 65.91 亿元人民币）用于扩建生产设施，该公司将同时扩大半导体封装基板和多层印制电路板（MLB）的产能，其中封装基板扩产项目主要涉及倒装芯片球栅阵列（FC-BGA）和倒装芯片级封装（FC-CSP）产品。

而 Isu Petasys 计划投资 5,000 亿韩元（现汇率约合 24.87 亿元人民币），该公司实际上较早便开始布局 AI 加速卡相关基板扩产业务，目前已向英伟达、谷歌等客户供应用于 AI 加速卡和网络交换机的多层印制电路板。该公司在 2024 年承诺投资 4,000 亿韩元（现汇率约合 19.9 亿元人民币），用于升级现有工厂设备并建设第五座工厂。今年，该公司又与韩国大邱市政府签署谅解备忘录，计划追加投资 5,000 亿韩元（现汇率约合 24.87 亿元人民币）。

其他厂商也在加快布局。Haesung DS 正在为其昌原工厂安装生产设备，计划制造包括下一代 DDR6 内存在内的多层封装基板。BH 此前主要为智能手机供应柔性印制电路板（FPCB），未来计划先在越南启动汽车用基板生产，随后进一步拓展 AI 服务器所需的多层基板业务。

不过，业内人士指出，扩产计划并不意味着相关产品产量能够立即提升。大型基板制造商同样面临供应瓶颈。为了提前锁定产能，部分大型科技企业客户已经开始与供应商签订长期供货协议，同时通过资金支持等方式参与产能扩建项目。即使厂商陆续投入巨额资金扩产，设备交付周期和原材料供应不足仍可能成为制约产能释放的关键因素。