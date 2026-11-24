IT之家 11 月 24 日消息，靠着存储芯片行情走高带来丰厚收益，三星和 SK 海力士有底气投入巨资兴建大型半导体工厂，但一个棘手难题摆在眼前。这两家科技巨头正面临招工困难，最新报道估算，到 2030 年，为搭建新一代晶圆制造基地，两家企业合计需要 26 万名从业人员。面对这项艰巨任务，韩国政府决定出手相助，调配退伍军人以及其他人员来填补用工缺口。

据《韩国经济日报》报道，韩国国土交通部已经在首尔召开行业会议，联合三星、SK 海力士、三星物产、SK 生态工厂、韩国土地住宅公社以及多家主要分包商成立公私协商机制，着手应对即将到来的人力短缺危机。报道提到，半导体晶圆厂和普通商用建筑工程不一样，对施工人员有专门的技术要求。

工人需要熟练掌握精密配管、焊接、风管安装等技能。参会的行业代表提醒，哪怕只是培养一名合格的精密配管工，也至少需要一到两年的理论学习加上现场实操，等到芯片厂建设进入高峰期，根本没办法快速扩充施工队伍。不少承包商还表示，企业不愿单独出资开展长期培训，因为刚培养好的技术工人常常跳槽去竞争对手的项目。

IT之家注意到，韩国国内劳动力老龄化进一步加剧了用工紧张。最新数据显示，韩国建筑行业从业者里，五六十岁群体占比达到 62.9%，年轻人很少愿意进入这个行当。与此同时，政府计划从今年到 2030 年，在首尔都市圈开工新建超过 150 万套住宅，有人担忧薪酬更高的半导体项目会抢走住宅建设的施工人员，拖累住房供给。

人力需求暴涨，源于多个巨型项目同步推进。例如三星已经启动平泽园区 P5 产线扩建，还打算在龙仁园区新建六座晶圆厂。SK 海力士也在龙仁元三面的半导体集群，动工建设规划里四座晶圆厂中的首座。湖南地区另有大型项目，将分别为三星电子和 SK 海力士各新增两座晶圆厂，相关土建工作预计明年启动，目标在 2030 年实现量产。

为保证项目按期推进，避免 26 万人的用工缺口拖慢进度，国土交通部计划推出公私联合培训项目，培训结业人员可以直接派驻工地，同时出台政策，吸引闲置的技术工匠和退伍军人重返建筑行业。

报道称，韩国国土交通部第一副部长金益铎（Kim Yi-tak）表示，相关部门会继续磋商，拿出落地办法，确保三星和 SK 海力士大规模招人时，专业施工人员能够及时到位。