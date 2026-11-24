IT之家 11 月 24 日消息，随着 2026 年小鹏科技日临近，小鹏汽车于今日公布了旗下人形机器人 IRON 的最新预热视频。短片重点展现了该机器人在无人工遥控状态下，独立完成多项贴近日常生活的精细化任务，为即将召开的科技日提前造势。

IT之家注意到，根据此次公开的画面，IRON 在模拟居家环境中成功执行了抓取书籍、向杯中斟酒以及自主连接电源充电等一系列操作。据介绍，上述操作并非依赖预设程序或后台人工干预，而是完全依托大模型的驱动，由机器人自主完成对指令的理解、环境判断与动作执行。

2026 年小鹏科技日定于 11 月 25 日 14:00 举办，本届活动以“原点 Origin”为核心主题，小鹏将在会上集中阐述其对物理 AI 未来演进阶段的战略研判。届时，升级后的机器人 IRON 也将登台亮相，并与到场观众展开近距离互动。

在此前的 2025 年小鹏科技日上，IRON 曾凭借高度拟人化的“猫步”姿态引发广泛热议，甚至因动作过于逼真而一度遭遇外界对其“内部藏有真人”的猜测，主办方当时不得不采取现场“剪腿”的方式展示内部机械结构以作澄清。对比去年侧重于步态展示，今年预热片所呈现的自主决策与精细操作能力，进一步凸显了小鹏在机器人智能化应用层面的最新进展。

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