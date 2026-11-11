保时捷 CEO 骆明楷批评特斯拉 Roadster 发布会：我们不想搞任何特效或表演

IT之家 11 月 11 日消息，据彭博社今天（11 日）晚间报道，保时捷 CEO 骆明楷（Michael Leiters）批评特斯拉 Roadster 发布会过于追求噱头，并指出特斯拉展示的飞行汽车与保时捷 Mission S 概念车面向不同的消费群体。

骆明楷在柏林出席一场会议时直言：“我们不想搞任何特效或表演。”同时，他强调，保时捷希望通过新车展示真正的技术创新。

特斯拉与保时捷都在当地时间 10 月 15 日（IT之家注：北京时间均为 16 日上午）发布新车，但两场活动的风格截然不同。

特斯拉主打炫目的展示效果，配备压缩空气推进器的 Roadster 从斜坡腾空跃起，在空中翻转后稳稳落地。

骆明楷称，全新的中置发动机超跑 Mission S 发布以来获得了客户“极其热烈”的反响。作为保时捷进一步向高端市场发展的核心车型，该车定位高于 911，预计售价也将高出不少，并兼容混动和纯燃油动力。

如果 Mission S 最终量产，保时捷将自 918 Spyder 以来首次重返法拉利占据主导地位的超级跑车市场。保时捷希望凭借更高的稀缺性和售价，推动利润率回升。

不过，另一家“超跑俱乐部”成员法拉利的 CEO 贝内代托 · 维尼亚，却给特斯拉 Roadster 发布会的技术表现和展示效果都打了 10 分满分。“这说明汽车行业还有很大的创新空间。我们必须继续怀揣梦想。作为欧洲人，我要感谢你们，让我们看到，即使在传统行业，也依然能够创新，敢于大胆尝试。”