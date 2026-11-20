IT之家 11 月 20 日消息，汽车媒体 electrek 昨日（11 月 19 日）发布博文，报道称保时捷与英国微型汽车制造商 Hedley Studios 合作，推出经典赛车 550 Spyder 的电动复刻车型 550 J，全球限量 250 辆。

IT之家注：550 J 由 Hedley Studios 手工制造、获得保时捷官方授权，并非保时捷自行生产的常规量产电动车。新车按原车尺寸的 80% 打造，仍可容纳两名成年人，计划于 11 月 21 日至 22 日在迪拜“Icons of Porsche”活动上公开亮相。

550 J 采用钢管空间车架和手工成型碳纤维车身，车重约 350 公斤。标准版搭载 48 伏电气系统及 8 千瓦电机，最高时速约 65 公里，续航最高约 50 公里。

选装 RS 套件后，电机功率增至 16 千瓦，并增加电池，最高时速提升至约 80 公里 / 小时，续航提升至 80 公里，同时配备打孔制动盘和可调悬架。

复古细节是新车的一大看点，木质轮圈方向盘搭配三圆仪表，原来的燃油表改为电量表，阻风门拉杆变成驾驶模式选择器，充电接口则藏在镀铬加油口盖下。

项目历时 6 年开发，开发团队参考了保时捷原始工程图纸、档案及博物馆藏车。新车限量 250 辆，支持历史赛车涂装和个性化配色，起售价 6.95 万英镑（现汇率约合 61 万元人民币），不含税费及选装费用。

以上图源：保时捷