助力 Anthropic IPO：Claude 10 月网站访问量 12.53 亿次创历史新高，超过 OpenAI ChatGPT 和谷歌 Gemini

IT之家 11 月 12 日消息，《福布斯》当地时间 11 月 11 日报道称，就在 Anthropic 准备首次公开募股（IPO）之际，旗下 Claude 的网站访问量实现大幅增长，增幅超过同期主要竞争对手。

根据数字市场分析机构 Similarweb 提供的数据，Anthropic 旗下 AI 聊天机器人 Claude 今年 10 月的网站访问量约 13 亿次，环比增长 23.8% 创下历史新高。

此前，从今年 5 月至 9 月，Claude 的月访问量基本维持在 9.5 亿至 10 亿次之间。与去年同期相比，Claude 今年 10 月的访问量同比增长了 536.3%。

在目前主流 AI 聊天机器人中，Claude 的增长幅度尤为突出。Similarweb 统计数据显示，ChatGPT 10 月访问量约为 60 亿次，环比增长 2.15%；谷歌 Gemini 约为 26.4 亿次，环比下降 0.15%；DeepSeek 约为 3.279 亿次，环比增长 4.73%。

Claude 在 Similarweb 10 月全球访问量最高的网站排行榜中上升 6 位，排名第 25，成为排名第三的 AI 聊天机器人网站，仅次于 ChatGPT 和 Gemini。

IT之家提醒：这些数字统计的是网站访问次数，并非独立用户人数，也不包括原生移动应用内的使用量。

目前，Anthropic 正在筹备 IPO。该公司已向美国证券交易委员会提交相关文件，计划推进上市进程。此次上市受到市场关注，也使 Claude 的用户增长数据成为观察 Anthropic 市场表现的一个窗口。

值得一提的是，ChatGPT 的网站访问量也在恢复增长。Similarweb 数据显示，其 10 月访问量达到约 60 亿次，为过去一年以来的最高水平，也是连续第四个月实现环比增长。此前，ChatGPT 月访问量曾在今年 2 月和 6 月降至约 54 亿次。

Similarweb 和 AI 增长机构 Graphite 此前发布的研究还显示，ChatGPT 网站和移动应用在全球 AI 流量中的占比有所回升。福布斯援引该研究称，ChatGPT 在 9 月的全球 AI 流量占比达到 81.2%，高于 6 月创下的 80.42% 低点。