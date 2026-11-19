IT之家 11 月 19 日消息，据彭博社报道，人工智能公司 Anthropic 的股票在灰市交易中显示，上市首日开盘涨幅可能达到 20% 至 26%。此前，这家人工智能实验室将首次公开募股（IPO）规模扩大至 1,073 亿美元（IT之家注：现汇率约合 7,168.47 亿元人民币），并通过 IPO 和私募配售筹集巨额资金，打破了 SpaceX 的纪录。

据在线经纪商 IG International 提供的衍生品报价，当地时间周四上午，Anthropic 的估值一度达到 1.35 万亿美元（现汇率约合 9.02 万亿元人民币），较每股 83 美元（现汇率约合 554.5 元人民币）的 IPO 发行价高出逾 24%。这一估值依据此次交易中出售的股份类别计算；若按照完全稀释后的股份数量计算，公司市值约为 1.5 万亿美元（现汇率约合 10.02 万亿元人民币）。

加密货币交易平台 Hyperliquid 上与 Anthropic 相关的永续期货合约（没有到期日）交易价格约为 100 美元（现汇率约合 668.1 元人民币），较发行价溢价 20%。截至香港时间中午 12 时 35 分，Hyperliquid 上与 Anthropic 上市前股份挂钩的永续期货合约累计成交额已超过 1.55 亿美元（现汇率约合 10.36 亿元人民币），未平仓合约总额则超过 3.88 亿美元（现汇率约合 25.92 亿元人民币）。

在德国，零售经纪商 Lang & Schwarz 周三给出的 Anthropic 报价最高达到 105 美元（现汇率约合 701.5 元人民币），意味着较发行价上涨 26%。

Claude 聊天机器人的开发商 Anthropic 将于当地时间周四在纽约证券交易所市场开启上市交易。这场 IPO 正成为检验投资者对科技行业信心的重要风向标。

此次上市正值全球股市的关键时刻。本月，在黄仁勋辞任英伟达 CEO 以及市场对科技行业支出增长放缓的担忧加剧后，英伟达股价累计下跌 26%。Anthropic 确定 IPO 发行价后，纳斯达克 100 指数期货一度上涨 1.5%，标普 500 指数期货涨幅最高达到 0.8%。

不过，Anthropic 上市之际，市场环境依然动荡。周三美国股市交易期间，股票价格持续震荡。截至周三收盘，纳斯达克 100 指数过去一周累计下跌 4.4%。彭博汇编的数据显示，今年在美国交易所上市的公司，其股票加权平均跌幅约为 4%。

Anthropic 此次融资规模超过 SpaceX，成为有史以来规模最大的首次公开募股。公司及其七位联合创始人合计筹集 1,073 亿美元（现汇率约合 7,168.47 亿元人民币），其中包括 260 亿美元（现汇率约合 1,737 亿元人民币）的私募配售资金，参与投资的机构包括英伟达、谷歌母公司 Alphabet 以及 AMD。

如果目前的灰市交易表现能够延续至正式上市，Anthropic 的 IPO 有望缓解市场对全球人工智能需求的担忧，并顺利通过上市初期这一重要考验。随着投资者的关注重点逐渐从支撑人工智能运行的芯片和基础设施，转向开发智能体和聊天机器人的企业，Anthropic 也有望进一步确立自身在人工智能行业的风向标地位。

PrePublic Equity Partners 投资研究主管汉斯 · 施泰格（Hans Stege）表示：“我预计开盘时市场需求会相当旺盛，全天交易可能比较波动，但整体表现应该不错。不过，这或许只是比较容易的部分，三周后再问我会更合适。我认为，很多人都把这次 IPO 视为衡量市场情绪的重要指标。如果市场需求强劲，股价走势保持稳定，将有助于提振信心。”

成立尚不足六年的 Anthropic，凭借专注企业客户的业务模式以及迅猛增长的营收，赢得了投资者的青睐。

根据 Anthropic 提交的监管文件，截至 10 月 31 日，公司年化营收运行率已达到 810 亿美元（现汇率约合 5,411.43 亿元人民币），较 9 月底增加 100 亿美元（现汇率约合 668.08 亿元人民币）。年化营收运行率是根据较短时期内的收入推算全年收入的一项指标。

Anthropic 面向软件开发者推出的编程智能体 Claude Code，已经在业内得到广泛应用，甚至被美国国家航空航天局（NASA）的工程师使用。

文件显示，截至 9 月底，Anthropic 过去 12 个月中贡献至少 10 万美元（现汇率约合 66.8 万元人民币）收入的客户数量已超过 1.19 万家，而 2025 年这一数字仅约为 1500 家。公司还计划将业务拓展至更多专业领域，包括法律和医疗保健行业。

彭博此前报道称，高盛集团（Goldman Sachs）的研究分析师预计，到 2030 年底，Anthropic 的营收将增长至约 6,850 亿美元（现汇率约合 4.58 万亿元人民币）。

不过，要维持当前的高速发展势头，Anthropic 还必须妥善控制人工智能基础设施方面的支出。

监管文件显示，Anthropic 的合同承诺支出总额已接近 9,010 亿美元（现汇率约合 6.02 万亿元人民币），其中大部分用于计算能力和芯片采购。仅截至 2027 年 9 月 30 日的 12 个月内，公司就需要支付约 710 亿美元（现汇率约合 4,743.35 亿元人民币）。这笔支出甚至超过了标普 500 指数中约三分之二成分股公司的各自市值。

上市表现将检验投资者对 AI 公司的真实热情

Anthropic 此次上市将成为一次真正的市场考验，检验投资者是否愿意为投资最先进人工智能模型支付更高溢价，尤其是在这项技术不断普及的背景下。

公司上市后的早期财报预计也将受到密切关注，市场重点考察中国开发者推出的低成本开放权重模型等竞争产品，是否会对 Anthropic 的利润率造成压力。

彭博行业研究分析师曼迪普 · 辛格（Mandeep Singh）和威廉 · 童（William Tong）表示：“即使公司近期已经将部分模型的 Token 定价下调 20%，但随着业务从编程智能体扩展到其他复杂的知识工作流程，我们预计其营收到 2028 年仍有望达到约 2,000 亿美元（现汇率约合 1.34 万亿元人民币）。”

Anthropic 一直承诺以安全、负责任的方式开发人工智能，但这一理念可能与公司未来部分商业化业务产生冲突。

为了保护用户隐私，Anthropic 承诺不会在 Claude 中引入广告。

公司联合创始人在随监管文件一同提交的致投资者信中写道：“一旦广告成为公司的营收目标之一，公司优化用户参与度的压力往往就会随之增加。我们选择不让 Claude 承受这种压力。”

Anthropic 独特的公司治理结构，旨在确保公司在人工智能发展过程中始终将安全问题放在重要位置，同时也可能赋予管理层更大的自主权，使其能够抵御投资者的不满。

Anthropic 采用公共利益公司（Public Benefit Corporation，PBC）的组织形式，在平衡股东利益的同时，也需要兼顾社会公共利益。其治理架构中还设有长期利益信托（Long-Term Benefit Trust），该机构有权选举和罢免公司董事会的多数成员。

监管文件显示，高盛和摩根士丹利（Morgan Stanley）担任 Anthropic 此次 IPO 的主承销商，另有 20 家银行参与其中。

Anthropic 股票预计将于周四晚些时候在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为 ANT。