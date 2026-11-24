IT之家 11 月 24 日消息，影石 Insta360 今晚发布预热短片，宣布 Ace Pro 3 将于 12 月 01 日晚 8 点正式发布。

短片没有给出完整机身与参数，只留下四条线索：虚化效果、可变光圈、可换镜头、对焦功能。这四项能力在运动相机上极少同时出现。

若最终落地，意味着 Ace Pro 3 要在光学和结构上向专业相机靠拢，而不只是继续比拼像素与帧率。此外，Ace Pro 3 也延续了 Ace 系列的徕卡镜头、翻转屏、街拍手柄，并增加前后双屏设计。

公开认证信息显示，Ace Pro 3 已于 9 月通过美国 FCC 认证，电池容量提升至 2250mAh。上一代 Ace Pro 2 发布于 2024 年。时隔两年后，Ace Pro 3 把光圈、镜头这类光学卖点放进预热片，被看作影石在高端运动相机品类的跨越式升级。

Ace Pro 3 的完整配置与国行售价将在 12 月 1 日晚揭晓，IT之家将持续关注并在第一时间带来最新情报。

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