IT之家 11 月 24 日消息，吉利银河首款旗舰大五座 SUV —— 吉利银河 M8 今日开启预售。新车全系标配 53.42kWh 大电量电池、宁德时代电芯、新一代吉利智充技术、千里浩瀚 H5 辅助驾驶方案、前双叉臂 + 后五连杆独立悬架、CCD 连续可变阻尼减振器，预售指导价 19.98 万元起。

360 两驱激光版：19.98 万元；

360 两驱旗舰版：20.98 万元；

330 三电机四驱旗舰+ 版：23.58 万元。

据介绍，新车尺寸为 5205×1999×1800mm、轴距 3030mm，采用「天河映岳」前脸设计，辅以「星汉涟漪」前贯穿灯、21 英寸「银河星聚」镜面轮辋，尾灯则采用「旭日东升」设计。

吉利银河 M8 提供沧海银蓝、云绒米、月瓷白、玄夜黑、鎏金棕五款车色，以及云贝米、栗木棕两种内饰色可选；拥有 5.2m² 车内面积、88.3% 得房率。

吉利银河 M8 前排配备主驾尊享撑腰椅（16 点按摩 + 自适应腰托）、副驾舒展宠爱椅（10 点按摩 + 电动腿托）；后排配备双行政座椅，支持座椅通风 / 加热 / 按摩、90° 电动腿托调节等功能。

新车拥有 924L-2340L 后备厢，空间支持自定义；搭载宁德时代电芯神盾电池 + 雷神 EM-P AI 电混系统，CLTC 纯电续航至高 360km、CLTC 综合续航里程至高 1560km，SOC 10%-70% 仅需 8.4 分钟。

吉利银河 M8 预装 Flyme Auto 2 智能座舱系统，拥有智慧双屏、9.1L 冷暖箱、25 扬 Flyme Sound 无界之声、Eva 实体机器人等配置；采用千里浩瀚 H5 辅助驾驶方案，支持泊车、城市领航辅助功能。

新车还采用安全堡垒星甲笼式车身设计，支持 2000MPa 最高材料强度、720° 多维守护；全车拥有 9 个安全气囊；搭载智能底盘，完成了冰雪复合场景连续工况 8 项挑战。

IT之家附吉利银河 M8 核心亮点如下：