IT之家 11 月 22 日消息，全新雷克萨斯 ES 纯电版今日正式上市，提供 2 种车型，定价 33.99 万元起。该车采用宁德时代三元锂离子电芯，具备“交互式模拟手动换挡系统 IMD”。现阶段订车可享 5 年 0 息、8 年 / 16 万公里内电池免费保修、10 年三电保修、赠送充电桩等权益。

IT之家附该车各版本定价如下：

ES 350e 长续航版：33.99 万元起

ES 500e 高性能版：35.99 万元起

外观方面，全新雷克萨斯 ES 纯电版相比上一代车型有明显变化，车身长度增加 165mm 达到 5140mm，宽度和高度分别为 1920mm 和 1555mm，轴距加长 80mm 至 2950mm。该车的正面经过全新设计，线条从引擎罩自然延伸到保险杠四角，大灯造型呼应 Logo。

内饰方面，该车采用了“时光即奢华”理念，配备 14 英寸中央液晶触控屏 +14 英寸副驾液晶触控娱乐屏，拥有 Mark Levinson 高级音响系统，支持杜比全景声。前排座椅带有膝部红外加热系统，后排还可选配电动可调行政座椅。

同时，该车配备全新雷克萨斯智能安全系统 LSS+4.0，支持智能泊车、遥控泊车，以及变道辅助功能 LCA、预判式主动驾驶辅助系统 PDA 等。新车还带有高精度像素式 Micro LED 大灯，支持高精度远光灯自适应控制系统 HD-AHS。

动力方面，该车基于全新低损耗 SiC 碳化硅电控系统打造，系统综合功率最高达 252 千瓦，兼顾能耗与动力；配合宁德时代三元锂电芯，CLTC 综合工况续航里程最高可达 707 公里（长续航版），百公里平均电耗低至 12.2 千瓦时。高性能版零百加速可达 5.5 秒。