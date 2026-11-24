IT之家 11 月 24 日消息，NASA 一直致力于在月球建立永久驻点，还计划建造可供宇航员长期居住的月球基地。人类要在月球栖息地全天候生活，一日三餐必不可少，因此科研人员一直在研究如何在月球上种植粮食。

俄勒冈州立大学农业科学院的一支团队，一直在模拟月尘环境里培育土豆，收获了不错的实验结果。相关研究成果已于 11 月 20 日发表在《微重力科学》期刊。

俄勒冈州立大学植物学与植物病理学系副教授艾梅里克 · 戈耶（Aymeric Goyer）在声明中说：“我们发现，在添加有机质之后，土豆可以在模拟月壤中完成完整生命周期。这是打造稳定粮食生产体系的重要一步，能够支撑人类长期探月活动。”

据IT之家了解，实验一共采用五种和月壤性质相近的材料。月球不同区域表层成分差异很大，这批材料分别模拟了月海和月球高地的月尘。

实验的关键辅料是蚯蚓粪，一种养分充足的有机质。团队向模拟月壤中掺入不同比例的蚯蚓粪用来种植土豆，最终发现模拟月壤搭配三成蚯蚓粪时，土豆长势和普通土壤里的表现接近。

戈耶实验室的博士后研究员戴维 · 汉迪（David Handy）在声明中解释：“我们认为蚯蚓粪能够中和月壤里的部分毒性，减少植物接触有害物质。”

这套方案的设想是，未来宇航员只需要携带少量富营养土壤，就地和月壤混合就可以种植土豆。如果所有食物都从地球运送，成本将会高得难以承受。