IT之家 11 月 24 日消息，当地时间 23 日，据外媒 VGC 报道，《龙腾世纪》系列执行制作人马克 · 达拉谈到了 BioWare 在 EA 旗下的处境：工作室经常只有在 EA 给出的几个糟糕选项中，挑一个相对没那么糟的方案。

据IT之家了解，上个月，EA 宣布关闭老牌游戏工作室 BioWare，并取消下一款《质量效应》游戏的开发。消息传出后，粉丝在网上发起了#SaveMassEffect（拯救《质量效应》）活动。

曾在 BioWare 工作 23 年的达拉回顾了自己在工作室的岁月，以及长期与 EA 打交道的经历。他曾担任《龙腾世纪》系列执行制作人，并执导了系列前两作。

谈及《龙腾世纪 2》的开发经历，达拉透露，这款游戏只用了 14 个月就赶工完成，期间加班强度极高。之所以如此，是因为 EA 要求 BioWare 填补《星球大战：旧共和国》再次延期造成的空缺。

当时主持那场会议、最终促成《龙腾世纪 2》开发的人就是我。《星球大战：旧共和国》又一次延期，才有了《龙腾世纪 2》。EA 当时几乎是把枪口抵在工作室后脑勺上，要求我们：‘赶紧解决这个问题！你们马上就会让我们的营收和财务数据出现巨大缺口，必须把问题解决掉。’ 《质量效应》赶不上来填补这个缺口，所以只能由我们顶上。我们告诉 EA：‘我们会推出一款游戏，把这个窟窿补上。’ 有意思的是，2011 年至 2013 年间在 EA 工作的一些人，最喜欢的 BioWare 游戏竟然就是《龙腾世纪 2》。因为这款游戏确实完成了他们最希望它完成的任务：填补财务缺口。我想，这已经足以说明他们当时真正看重的是什么。

达拉还谈到，类似的事情在 BioWare 并不少见。工作室经常被迫做出违背自身意愿的选择，只因为其他方案更加糟糕。

有人曾经这样形容 EA：‘EA 不会直接开枪打死你，而是把枪放在桌上，然后每天都来问你愿不愿意朝自己开枪。’EA 的人会一遍遍地上门，直到有一天你终于忍无可忍，说：‘行吧，就今天吧，别再烦我了，我照做就是。’ 所以，很多时候 EA 确实可以理直气壮地说：‘我们没有逼 BioWare 这么做，是他们自己选择的。’但如果深入看看这句话背后的实际情况，就会发现：‘没错，可你们根本没有给我们真正的选择。摆在面前的方案全都糟透了，我们只能挑一个相对没那么糟的。’

当主持人追问他是否也在指 BioWare 改用 EA 的寒霜引擎时，达拉表示，这种情况并非个例，改用寒霜引擎、开发《龙腾世纪 2》以及推出《圣歌》，都属于同一类问题。

EA 当时基本上就是这么问我们的：‘你们必须完成财务指标，那打算怎么办？要不要把《星球大战：旧共和国》的推出时间提前一年，赶在原本预计的时间之前？’不行。‘那把《质量效应》的推出时间提前一年呢？’也不行。‘那你们到底打算怎么办？’ EA 从来没有明确告诉我们，如果不照做会有什么后果，直到现在也没有说清楚。但当时我们觉得后果会非常严重。摆在面前的就是这样一种局面：‘你们必须拿出办法，那到底准备怎么办？’所以，EA 有没有逼我们开发《龙腾世纪 2》？没有。但 EA 逼着我们必须有所行动，而我们最终拿出的办法就是《龙腾世纪 2》。

采访中，达拉还谈到了 BioWare 关闭一事。他早就知道工作室觉得自己在 EA 旗下的日子恐怕所剩无几，但真正听到关闭消息时，还是有些措手不及。