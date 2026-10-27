为拯救《质量效应》，相关请愿活动登上纽约时代广场大屏广告牌

IT之家 10 月 27 日消息，此前报道称#拯救质量效应（#SaveMassEffect）请愿活动为准备在 EA 总部外投放广告牌，签名数已经突破 17 万。今天这份请愿签名不仅超过 21.6 万，相关广告牌也已经正式登陆纽约的大屏。

这次巨型#SaveMassEffect 数字广告牌由 @WeAreMassEffect 团队和内容创作者卡拉 · 伊丽莎白（Kala Elizabeth）统筹，今天全天在时代广场滚动播放。

IT之家注意到，这块电子屏位于百老汇大道 1560 号，就在达菲广场的贝利商店正上方，位置十分醒目。身处当地的粉丝可以在每小时的 35 分看到这条 15 秒的广告。

屏幕上写的“Keelah Si'yah”其实是一个有趣的笔误。卡拉在社交平台承认，原本想放上奎利人的经典台词“Keelah Se'lai”，意思是“以故土之名，愿终有一日能够相见”。

卡拉解释，最初的广告牌方案因为版权问题被驳回，只能紧急重做；她当时在十分钟内临时上手制作动画，才不小心拼错了单词。虽然是仓促之下产生的拼写错误，但这反而成了一份特别的致敬 —— 粉丝迫切想要留住这个系列、留住开发工作室。

简单回顾一下背景：这场声势浩大的玩家自发活动，起因是 EA 近期决定关闭 BioWare、取消该系列下一款新作。一位前开发者泄露了被砍项目《质量效应宇宙》的前期预告之后，这场请愿活动热度彻底爆发。泄露内容显示，这是一款野心宏大的角色扮演游戏，故事围绕银河冷战展开，拥有高自由度、多重抉择的叙事，让玩家直观看到这个被砍掉的项目本有多么巨大的潜力。

如今诉求标语在全球人流量最大的路口之一播出，玩家的声音也被放得更大。WeAreMassEffect 团队在 Discord 社群里讨论，打算通过众筹延长广告牌投放时间，甚至拓展到其他城市。组织者呼吁社群继续“坚守阵线（HOLD THE LINE！）”，这场草根运动在社交平台上还在持续升温。