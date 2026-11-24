IT之家 11 月 24 日消息，HKC（惠科）现已开始在电商平台销售神盾 (Shield) 27Q420B 显示器。这一型号结合了 Ultrafast IPS 薄层液晶、1152 分区 Mini LED 背光、QD 色彩增强，售价 2399 元。

神盾 27Q420B 基于 27" 面板，拥有 QHD (2560×1440) 分辨率、420Hz 超频刷新率（IT之家注：原生刷新率 360Hz），获得 VESA DisplayHDR1000 认证。

其 HDR 峰值亮度达 1200nits，SDR 亮度也有 500nits；灰阶 (GtG) 响应时间 0.5ms；色深 8bit + FRC，色域 98.5% DCI-P3 / 98.5% Adobe RGB；提供 2 个 HDMI 2.1、1 个 DisplayPort 1.4、1 个音频输出。

该显示器内置环境光传感器；支持 DIC SYNC 动态模糊消除，提供 FPS 强光护目镜与闪灭速晰；集成 RGB 炫彩氛围灯；配备四向调节人体工学支架，兼容 100×100 (mm) VESA 壁挂规范。

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