IT之家 11 月 24 日消息，宾利首批纯电 SUV Torcal（IT之家注：官方中文名为“托卡尔”）的交付尚未启动，第二款限量特别版就紧随其后完成亮相。近日，继托卡尔 First Edition 首发版之后，宾利又公布了一款全新定制车型。

这款特别版由日本潮流设计师藤原浩亲自操刀，全球仅生产 20 辆，整车采用全黑设计。车身采用名为“Beluga”的黑色涂装，黑色徽标、熏黑格栅和 22 英寸 Vortex 黑色轮毂也与之呼应。

新车搭载的全锻造轮毂采用碳纤维嵌件，在提升视觉效果的同时兼顾空气动力学表现。

藤原浩于 2003 年创立东京设计品牌 FRGMT，品牌标识也出现在这辆特别版车型上：前翼子板带有小尺寸的 Bentley // FRGMT 字样，尾门则印有 FRGMT 标志。

车内延续了外观的深色主题，以 Imperial Blue 和 Beluga 黑色内饰搭配交叉缝线及钢琴黑饰件。车门饰板上点缀着数十个小尺寸的 FRGMT 和宾利标志，专属门槛饰板则进一步增添街头潮流气息。

宾利此前透露，托卡尔首个年款的订单已全部售罄。托卡尔全系搭载 113kWh 电池组，采用 800V 电气架构。标准版采用双电机，最大功率 821 马力，峰值扭矩 1194N·m；托卡尔 S 在弹射起步控制模式下，最大功率和峰值扭矩分别增至 888 马力和 1350N·m。该车从静止加速至 96km/h 仍只需 2.8 秒，起步表现甚至超过保时捷 911 GT3 RS。

托卡尔支持最高 400kW 直流快充，电量从 10% 充至 80% 只需不到 20 分钟。标称最高续航为 600km。