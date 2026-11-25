IT之家 11 月 25 日消息，AMD 已发布最新 AGESA ComboAM5 PI 1.3.0.1f Patch A 固件更新，包括华硕、微星等主板厂商已陆续推出包含该版本 AGESA 的 AM5 主板 BIOS 更新。

此次更新的主要变化在于为部分锐龙 8000 系列处理器增加最高 1.4V 的核心电压（vCore）限制。微星已在相关 BIOS 更新说明中确认这一调整，但目前尚未公布具体受影响的处理器型号，AMD 也没有公开解释设置这一限制的原因。

微星 MEG X870E GODLIKE X EDITION 主板于 11 月 18 日获得 2A36 版 BIOS，更新内容包括升级至 AGESA ComboAM5 PI 1.3.0.1f Patch A，并将部分 Ryzen 8000 系列处理器的最大 vCore 限制为 1.4V。此外，微星还增加了额外的 POST 代码，以便用户观察内存训练进度，区分正常初始化过程与系统停止响应的情况。

IT之家注意到，华硕也已在多个 AM5 主板系列的测试版 BIOS 更新说明中记录了相同的电压限制，涉及 X870、X670、B850 和 B650 芯片组，覆盖 ROG Crosshair、ROG Strix、TUF Gaming 和 ProArt 产品线。

此次 AGESA 更新还为部分 AM5 主板引入 DDR5 内存训练过程中的 Q-Code 计数显示。搭载 Q-Code 显示屏的华硕主板在内存训练阶段会呈现一段递增的代码序列，从而表明系统仍在正常工作，避免用户将正常初始化过程误认为系统死机。

VideoCardz 指出，目前 AMD 和主板厂商尚未明确列出受到 1.4V 电压限制影响的 Ryzen 8000 系列具体型号，也没有公布此次调整对超频能力和处理器性能的实际影响。