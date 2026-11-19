IT之家 11 月 19 日消息，《侠盗猎车手 6》（GTA 6）Xbox Series S 版似乎是首款使用 AMD FSR 4.1 超分辨率技术的主机游戏。

上个月，微软宣布，Xbox Series X/S 游戏主机以及 Xbox ROG Ally X 掌机将在后续更新中获得 AMD 最新的超分辨率技术支持。

FSR 4.1 是 AMD 对标英伟达（Nvidia）DLSS 的技术，利用机器学习提升游戏画面分辨率、生成额外帧数，并改善光线追踪效果。

与 DLSS 类似，FSR 4.1 的主要优势在于，开发者可以先以较低分辨率渲染游戏，再通过 FSR 将画面提升至 4K，同时尽可能接近原生 4K 渲染效果。这样既能提升游戏性能，也有助于在不明显牺牲画质的情况下实现更高帧率。

如今，Rockstar 已确认，《GTA 6》Xbox Series S 版采用了 FSR 技术，以便在保留光线追踪、发丝渲染等处理器密集型特效的同时，达到目标分辨率和帧率。

Rockstar 技术高级副总裁乔纳森 · 阿什克罗夫特（Jonathon Ashcroft）、技术总监克里斯 · 奥特（Chris Oat）以及技术制作总监马克 · 钱伯斯（Marc Chambers）在向 Wccftech 提供的一份联合声明中，介绍了游戏在不同主机平台上的技术方案。

声明称：“开发初期我们就意识到，考虑到团队的宏大目标，本世代主机的目标帧率将设定为 30fps。我们投入了大量精力，在画面表现、游戏模拟和玩法之间取得平衡，同时确保游戏输入延迟相比《GTA 5》和《荒野大镖客：救赎 2》有显著改善。”

“这一过程中，我们还需要确定基础渲染分辨率和超分辨率方案。我们针对每款主机评估了多种技术路线，最终选择了能够满足画面效果和性能要求的组合方案。”

“在 PlayStation 5 和 Xbox Series X 上，我们采用自研的 TAA（时间抗锯齿）方案，将 1440p 基础分辨率提升至 4K。Xbox Series S 则以 720p 为基础分辨率，通过 AMD FSR Upscaling 4 将画面提升至 1080p。至于 PlayStation 5 Pro，我们利用 PSSR2 技术，将 1440p 基础分辨率提升至 4K。”

Rockstar 确认 Xbox Series S 版使用 AMD FSR 技术，这也意味着《GTA 6》可能是首款支持近期新增超分技术的 Xbox Series S 游戏。

IT之家注意到，这也能解释 Digital Foundry 近期对 Xbox Series S 版《GTA 6》的分析结果。此前，该媒体对游戏中出现光线追踪等处理器密集型技术感到意外，同时认为其整体画面表现“确实与 Series X 版相当接近”。

Digital Foundry 在视频中表示：“Series S 版仍然有着非常鲜明的《GTA 6》风格。与我们在其他 3A 游戏的 Series S 版本中经常看到的画质妥协相比，这里的取舍其实并不算大。”

该媒体还称，Rockstar 在 Xbox Series S 版上的工作值得肯定，因为“他们将一款规模庞大、表现令人印象深刻、能够在 PS5 和 Series X 上以 30fps 运行的游戏，移植到了性能弱得多的硬件上。即便是那些游戏规模远小于《GTA 6》的开发项目，也曾难以驾驭这款主机”。

不过，Xbox Series S 版仍然难以稳定维持 30fps。Digital Foundry 最后总结称：“Rockstar 打造了一个相当忠于原版设计理念的 Series S 版本，核心技术也都以合理的形式得到了保留。但目前 Series S 版的帧率表现并不理想，我建议玩家暂时选择其他主机平台体验这款游戏。”