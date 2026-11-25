IT之家 11 月 25 日消息，科技媒体 Android Headline 昨日（11 月 24 日）发布博文，分享了一组渲染图，展示了摩托罗拉小折叠手机 Razr 2027 标准版，最大的亮点就是外屏从 3.6 英寸提高到 4 英寸，并支持 120Hz 刷新率。

发布日期方面，摩托罗拉可能会在 2027 年 1 月召开的 CES 2027 活动中发布 Razr 2027 折叠手机，比上一代 Razr 2026 的发布节奏明显提前。

屏幕方面，外屏从 3.6 英寸提高到 4 英寸，并支持 120Hz 刷新率；而内屏则可能升级为 6.9 英寸、144Hz LTPO 显示屏。对于实际体验而言，用户即使不展开手机，也能更方便地查看通知、回复消息、刷短视频或完成部分日常操作。

机身设计方面，Razr 2027 闭合状态下厚度约为 14.6mm，较上一代的 15.85mm 有所下降。不过，机身重量可能从 188g 增加至 195g，该媒体称摩托罗拉可能调整了内部结构，调整电池或散热等方面。

续航方面，消息称 Razr 2027 有望搭载 5000mAh 电池，并支持 45W 有线快充，作为对比上一代为 4500mAh 电池和 30W 充电。

配置方面，Razr 2027 可能采用联发科天玑 7550X 芯片，提供 8GB 内存和 256GB 存储起步，并配备 5,000 万像素主摄、1,300 万像素超广角和 3,200 万像素前摄。不过，爆料同时提到，该机可能仅提供 3 年系统更新，略低于部分竞品。IT之家附上相关规格对比如下：