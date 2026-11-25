IT之家 11 月 25 日消息，全球首富埃隆 · 马斯克（Elon Musk）于 11 月 22 日在 X 平台发布推文，表示下一代 AI5 芯片将优先部署到 Optimus 人形机器人及相关 AI 训练系统。

网友 @JBrunner8484 于 22 日在 X 平台提问：“特斯拉 AI5 芯片什么时候可以应用到新车方面？我目前使用的是 AI3，我看看升级是否需要再等等”。

马斯克回帖该网友，表示：“特斯拉 AI5 芯片将优先部署到 Optimus 人形机器人方面，汽车将维持在 AI4 芯片上，AI4 足以解决超人（superhuman）驾驶的问题。”IT之家附上相关截图如下：

在特斯拉第一季度财报电话会议上，马斯克也曾表达类似观点，认为 AI4 的计算能力已足以支持无人监督自动驾驶，且安全水平可远超人类驾驶。因此更先进的 AI5 将优先用于 Optimus 和公司 AI 训练集群。

科技媒体 teslarati 对此解读认为，特斯拉的战略重心正在向具身智能倾斜。相比汽车，通用型人形机器人需要同时处理环境感知、路径规划、多自由度运动控制和实时交互，对算力、内存和能效的要求更为复杂。

据报道，AI5 已完成流片并进入试产阶段，大规模量产目标定在 2027 年。马斯克曾称，AI5 的算力约为 AI4 的 12 倍。

AI4（也称 HW4）是特斯拉当前车载自动驾驶计算平台，采用两颗定制 SoC，每颗 SoC 包含 3 个名为 TRIP 的神经网络加速器，合计 6 个加速器。它使用 GDDR6 显存，总内存约 32GB，主要承担摄像头图像理解、路径规划、车辆控制等实时任务。

AI5 是特斯拉下一代 AI 芯片，设计已完成并进入试产，计划在 2027 年前后实现更大规模量产。AI5 的内存规模也明显更大，计划约 96GB。更大的内存有助于运行更复杂的 AI 模型，但也会推高成本、功耗和散热压力。