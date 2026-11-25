IT之家 11 月 25 日消息，据《央视社会与法》报道，今年 5 月发生的一起交通事故现已宣判。

2026 年 5 月，练杭高速湖州某路段发生一起二次事故：一辆面包车爆胎侧翻，驾驶员杨某被困车内。过路司机李建伟将车停在应急车道，破窗救出杨某。两人刚退到路边隔离带旁，王某文驾驶的车辆便径直撞上李建伟，致其当场身亡。

警方调查显示，事发时王某文开启了车辆辅助巡航功能，设定时速 110 千米，而其本人正低头操作手机，视线完全离开路面。车辆最终以 106 km/h 的速度撞上李建伟，随后追尾侧翻的面包车。辅助巡航（IT之家注：属于 L2 级驾驶辅助功能）在此场景下未能识别站在隔离带旁的人员。

7 月 14 日，李建伟的救人行为被认定为见义勇为。肇事驾驶员王某文在事故后赔付 7.5 万元，但未取得家属谅解。检察机关认定，事故致一人死亡且驾驶员负全部责任，符合交通肇事罪构成要件，依法提起公诉。

湖州市吴兴区人民法院公开审理此案，认定王某文分心驾驶车辆肇事，构成交通肇事罪，负事故全部责任。法院核定全案损失 225.9 万余元，因涉事车辆仅投保交强险，扣除已赔付的 25.5 万元，判令王某文继续赔偿被害人家属 200 余万元，并处有期徒刑一年九个月。

考虑到被告人赔偿能力有限，吴兴区人民法院联合湖州市、吴兴区两级人民检察院启动国家司法救助绿色通道，为李建伟近亲属申请司法救助金 13 万元，并推动社会救助措施跟进。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。