IT之家 11 月 25 日消息，科技媒体 TechCrunch 最新报道称，美国东部时间 11 月 24 日周二 12:30（北京时间 11 月 25 日凌晨 1:30）在加州圣克拉拉召开的全员大会上，黄仁勋回应外界最关心的接班问题，表示英伟达不需要继任计划。

在本次全员大会上，黄仁勋表示不同于传统企业，英伟达采用独特的商业模式，多位能力出众的领导者分别负责不同板块，因此不必像普通企业那样制定继任计划，如果强制推行继任计划恐怕会造成不必要的层级结构。

该媒体指出英伟达公司采用扁平化组织架构，黄仁勋位居公司最高层，其直接下属约有 60 人，可视为各自业务单元的 CEO，黄仁勋表示任何一人都有能力接替他。黄仁勋此前称这种架构是他的“骄傲和喜悦”，让公司行动快、创新多，在他缺席期间也能继续运转。

IT之家援引博文介绍，根据监管文件，包括黄仁勋在内，只有五位高管负责公司运营：

英伟达首席执行官黄仁勋

首席财务官科莱特 · 克雷斯（Colette Kress，曾担任 12 天临时首席执行官）

负责全球现场运营的阿杰 · 普里（Ajay Puri）

运营执行副总裁黛博拉 · 肖奎斯特（Debora Shoquist）

执行副总裁兼总法律顾问蒂莫西 · 特特（Timothy Teter）。

该媒体解读认为谁来接班黄仁勋依然是英伟达公司的关键风险，黄仁勋表示英伟达不需要继任计划，未必能长期说服董事会和股东。

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