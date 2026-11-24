IT之家 11 月 24 日消息，汽车之家、易车等媒体均获确认，比亚迪旗下万众期待的鲨鱼皮卡定于 12 月 2 日在国内正式上市，并将在 11 月 27 日开幕的广州车展上完成首次公开亮相。

该车是比亚迪集团首款皮卡车型，此前以 BYD SHARK 6 之名在海外市场销售，回归国内市场后划归方程豹品牌序列。

外观延续海外版的硬派方正轮廓，前脸采用大面积中网，前包围下方配有金属护板。两侧 LED 大灯为纵向布局，外围是 C 型日行灯，上半部分为贯穿式设计。车尾同样采用贯穿式尾灯，两侧纵置灯组与前灯呼应，尾门中央带有“SHARK”字样标识。

车身尺寸为 5457/1971/1925mm，轴距 3260mm，双排五座布局。货箱内部尺寸 1520×1530×515mm，配备龙门架与侧踏板。接近角 31°，选装拖车钩后离去角 20°，不选装时为 22°。

内饰采用全黑配色搭配红色缝线，搭载液晶仪表与可旋转中控大屏，配备智能语音控制、NFC 数字钥匙、W-HUD 抬头显示与 540 度全景摄像头，同时保留了较多物理按键。

动力基于比亚迪 DMO 超级混动越野平台（IT之家注：DMO 即 Dual Mode Off-road，采用非承载式车身与纵置发动机布局的插混越野架构），搭载 1.5T 插混系统。

其发动机最大功率 143kW，前、后电机最大功率分别为 170kW 与 150kW，双电机综合功率 320kW，最高车速 180km/h，可选装牵引装置。参考海外版数据，纯电续航约 100km，综合续航约 840km，零百加速 5.7 秒，馈电油耗约 7.5L/100km。

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