IT之家 11 月 25 日消息，Mozilla 昨日（11 月 24 日）发布火狐 Firefox 浏览器 161 稳定版，本次更新聚焦日常使用效率与隐私控制，覆盖标签页组织和界面体验等。

IT之家翻译火狐 Firefox 浏览器 161 稳定版更新日志内容如下：

新增内容：

附加组件管理器中的“主题”页面现在包含一个“经典主题”部分，其中包含早期 Firefox 版本的 Proton 主题、Firefox OLED 主题以及一系列纯色主题。

标签页组现在列在应用程序菜单中，方便查找和重新打开。

用户可以使用键盘快捷键复制当前标签页的网址。默认情况下未分配快捷键，用户可以在 Firefox 设置中的“自定义键盘快捷键”选项中选择自己的快捷键组合。

修复内容：

修复了从其他应用程序切换回来后，Windows 任务栏在全屏 Firefox 窗口上方仍然可见的问题。

修复了在 macOS 26 及更高版本上打开 Spotlight 后，Firefox 浏览器卡死的问题。

修复了自 Firefox 158 以来某些服务发送低分辨率 H.264 视频的 WebRTC 视频通话问题。

修复了在保存的会话引用了已不存在的标签页组后，重启后某些标签页无法恢复的问题。