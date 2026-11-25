IT之家 11 月 25 日消息，南方航空 11 月 24 日晚间发布公告，子公司厦门航空于当日与波音签署协议，购买 50 架 B737-8 飞机，目录价格约 74 亿美元（IT之家注：现汇率约合 494.19 亿元人民币）。这是波音自 2017 年之后，时隔九年再次获得中国客运航司的大规模干线客机订单。

波音 B737-8 即 737 MAX 8，是 737 MAX 家族中载客 160 至 180 人、航程 3500 海里的主力窄体型号，定位国内干线及东亚区域中短途航线。

公告明确，目录价格包含机身与发动机，波音在实际交易中给予了“较大优惠幅度”，成交价将低于目录标价，且厦航获得的价格条件与以往购买波音飞机时相当。

这 50 架飞机计划于 2031 年至 2034 年分批交付，付款采用预付款加交付日结清尾款的分期模式，资金来源涵盖自有资金、募集资金与银行贷款。这笔交易尚需南航股东大会审议通过，并经国家有关主管部门批准后方可正式生效。

在此之前，2026 年 4 月，厦航已与空客签署 35 架 A320neo 系列飞机的购买协议，目录价约 55.6 亿美元，计划 2029 年至 2032 年交付。此次 50 架 737-8 落定后，厦航将正式转入空客与波音双供应商格局，窄体机更新节奏在 2029 年之后形成空客先行、波音后续接续的交替排列。

厦航在公告中将购机动机指向厦门翔安新机场的投运准备。翔安国际机场计划 2026 年底通航，设计年旅客吞吐量 4500 万人次、货邮吞吐量 75 万吨。新机场释放的运力空间，需要与之匹配的窄体机队规模作为支撑，50 架 737-8 的交付窗口（2031—2034 年）恰好落在新机场投运后的产能爬坡阶段。