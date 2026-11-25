IT之家 11 月 25 日消息，相信已经玩上《GTA6》的小伙伴们应该都玩到了修水槽的任务。在游戏中，杰森受布莱恩委托向曼迪收取房租，但曼迪让杰森进屋后只是让他修水槽。修着修着曼迪却突然身着粉色滚边豹纹细带比基尼，试图勾引杰森。然而对方只是一味工作，冷淡得像急冻人一样。

据悉，曼迪的原型来自迈阿密网红 Marissa DuBois，不过真正的动作捕捉、配音演员是 Lexie Shoaibi。

Lexie Shoaibi 近日接受《Vulture》采访时表示，她大概在 2023 年参加了这个角色的试镜，但当时对方并没有和她说出演的项目是《GTA6》（IT之家注：侠盗猎车手 VI）。

虽然这份工作带有大量保密协议，但 Shoaibi 意外觉得表演部分很有吸引力。她与饰演杰森的演员 Dylan Rourke 对戏，并表示整个过程有点像一场“外百老汇剧场演出”。直到今年 11 月 19 日，她才从主播游玩切片中知道自己参演了《GTA6》，还有最终的表演效果。

谈到那些像索伦之眼一样紧盯着她的网友时，Shoaibi 表示：“我作为内容创作者，对网络关注已经有一定经验。网上总有一些怪人，他们会试图打击你，所以重要的是待在那些不会这样做的人和环境中。”

由于曼迪爆红，网络上已经有一批人冒充这名演员，试图借着曼迪的热度蹭流量。Shoaibi 对此回应称：“我不知道这是怎么发生的。有人冒充我？请你们住手，但这件事确实让我很激动，也有点苦乐参半的感觉。”

此外这名演员表示，她在演出时并不知道堵住水槽的东西是一根手指。动作捕捉片场，那东西不过是一个彩色的小方块。