IT之家 11 月 24 日消息，相信各位玩过《GTA》系列的小伙伴们都知道，Rockstar 喜欢往游戏里塞各种隐藏彩蛋。据 YouTube 博主 Memeio 发现，《GTA6》里隐藏着一个“穿越时空”的彩蛋，可以让玩家重返 2002 年的原版《罪恶都市》。

据介绍，破解彩蛋的起点位于 Key Lento 的 Badger 广播塔。玩家需要爬上去开启一个特殊装置，就可以听到罪恶都市的标志性音效。接着玩家需要顺着房间里的“LPL”提示，在地图的 12 处 LPL 变电站中按照正确顺序拨动特定开关。

当这 12 处开关的标签被依次拼合后，浮现出的短语是“LIFE IS PASSING ME BY”，即《罪恶都市》里用来加速时间的经典作弊码。

解开这道谜题后，游戏会发出真正的指引：在夜间前往 T.H. Power Station 的 2 号反应堆。满足条件后，一道传送门会在那里开启。

当玩家穿过传送门后，可以看到自己穿越回原版罪恶都市的 Malibu Club（IT之家注：马里布俱乐部）。这时候游戏会变成 PS2 时代的画面风格，玩家还能再次见到肯特 · 保罗（Kent Paul），其配音依然由原版配音演员丹尼 · 戴尔（Danny Dyer）担任。

需要注意的是，玩家必须先推进游戏进度，达到第三章才能解锁完整地图，进而完成这项谜题。