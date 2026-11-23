IT之家 11 月 23 日消息，上周五，Take-Two Interactive 和 Rockstar Games 公布了《GTA 6》的首批销售数据：截至 11 月 19 日游戏发售当天，预购销量已达到 3250 万份，创造收入 37.9 亿美元（IT之家注：现汇率约合 253.22 亿元人民币）。

不过，游戏的销售势头并未止步于此。市场分析机构 Alinea Analytics 最新发布的一份报告显示，截至刚刚过去的周末，《GTA 6》的实际销量已经接近 4500 万份，而且这一数字尚未计入零售商手中尚未售出的库存。

具体来看，PlayStation 5 平台销量约为 3370 万份，Xbox Series S 和 Series X 平台销量约为 1120 万份。这也印证了 Sensor Tower 此前统计的销量分布：PS5 占 75%，Xbox 占 25%。

Alinea Analytics 还披露了另一项惊人的数据：在 11 月 22 日（周日）当天，有 4080 万名玩家玩了《GTA 6》。

收入方面，该机构估算，游戏目前的总收入已经超过 40 亿美元（现汇率约合 267.25 亿元人民币）。这一数字相当于今年两部票房最高的院线电影《蜘蛛侠：崭新之日》（Spider-Man: Brand New Day）和《奥德赛》（The Odyssey）的全球票房总和，前者收入约为 25 亿美元（现汇率约合 167.03 亿元人民币），后者约为 18 亿美元（现汇率约合 120.26 亿元人民币）。

如此惊人的商业表现，也进一步印证了发行商此前的说法：《GTA 6》已经成为娱乐产业史上规模最大的首发作品。

从 PS5 平台的玩家地区分布来看，美国玩家占比超过 32.8%，是最大的市场。其他主要市场包括法国，占比 9%；英国，占比 7.3%；德国，占比 5.1%；中国，占比 4.7%。

《GTA 6》的发售还对其他热门游戏造成了明显冲击。Alinea Analytics 指出，受影响最严重的是《使命召唤》（Call of Duty）。该系列游戏的日活跃用户数下降了 42%，从平均 750 万人跌至 440 万人，至今仍未恢复。

《堡垒之夜》（Fortnite）同样受到较大影响，日活跃用户数下降 28%，从 1780 万人降至 1280 万人。不过，该游戏目前已经显现出恢复迹象。

此外，EA 旗下的《EA Sports FC 27》日活跃用户数也在《GTA 6》发售后下降了 27%，从 590 万人跌至 430 万人。但此后，该游戏的用户恢复情况甚至好于《堡垒之夜》。

分析师里斯 · 埃利奥特（Rhys Elliott）特别指出，目前这些数据反映的还只是《GTA 6》单人游戏模式带来的影响。

他认为，未来《GTA Online》新版本正式推出后，其他长线运营游戏面临的冲击可能会更加严重。对于依赖玩家长期在线的服务型游戏而言，届时想要从这场竞争中恢复过来，恐怕会更加困难。