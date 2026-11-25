IT之家 11 月 25 日消息，海信 G7 PRO+ 游戏显示器现已开售，提供 27 英寸和 32 英寸两个版本，定价为 3299 元和 4443 元，限时补贴后到手价 2699 元和 3999 元。

这款显示器搭载与海信旗舰电视同款的黑曜屏，采用视角补偿层、LR 低反射膜、立体高色域层、U+Mini LED 与快速液晶多层堆叠结构，通过内外双层纳米级 LR 低反膜实现深邃黑表现。

显示器采用玻璃基板替代传统 PCB 基板，共 1152 个背光分区，搭配晶钻天光透镜、AM 驱动与自研控光算法，可实现 1:1 逐点控光与毫秒级响应，有效抑制光晕并保证光色均匀；相较上一代产品，光晕改善提升 10%、发光效率提升 8%、屏幕均匀性提升 12%。

G7 PRO+ 拥有 XDR 2000nits 峰值亮度，并获得 Display HDR 1400 认证，可精准呈现光线追踪类 3A 大作中车辆反射、建筑远景、肤质毛发等光影细节。

该显示器搭载 QD 量子点技术，覆盖 97% DCI-P3、99% Adobe RGB、99% sRGB 与 84% BT.2020 色域，支持 10bit 色深及 ΔE<2 的专业级色准。

G7 PRO+ 内置全新自研 AI 超画质引擎，支持 AI-SR 超分辨率、AI 暗场增强与 HDR 亮度映射功能，可智能识别并优化游戏纹理，低分辨率画面也能获得高分辨率级别的清晰度。

这款显示器支持 3840×2160@160Hz 与 1920×1080@320Hz 双模切换，配合 1ms GTG 响应时间、BFI 2.0 逐行扫描插黑、FreeSync Premium 与 VRR 可变刷新技术。

G7 PRO+ 配备 DP 2.1、双 HDMI 2.1、90W Type-C 全功能接口与 3 个 USB 扩展接口，90W Type-C 可同时实现反向供电、视频投屏与数据传输，一线连接笔记本即可完成桌面拓展。

显示器采用特级定制灯珠，从发光源头物理滤除 415-455nm 有害蓝光，获得莱茵低蓝光认证，避免软件低蓝光带来的屏幕偏色问题；同时支持 DC 无频闪调光，长时间游戏也不易产生视觉疲劳。

G7 PRO+ 采用冰川白外观设计，搭配超薄轻量化机身与极小底座，节省桌面空间；支架支持 120mm 升降、-5°~20° 俯仰、90° 垂直旋转调节，同时支持 75×75mm 壁挂，适配不同使用场景。IT之家附详细参数如下：

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