IT之家 11 月 24 日消息，当地时间 11 月 23 日，三星宣布推出新款奥德赛 G6 游戏显示器（型号：G60H），号称为全球首款支持 1100Hz 刷新率的游戏显示器。

该显示器采用 27 英寸 Fast IPS 面板，支持双模切换，可在 HD 分辨率下实现最高 1100Hz 刷新率，也可在 QHD 分辨率下实现最高 600Hz 刷新率。

根据三星官方公告，奥德赛 G6 原生分辨率为 2560×1440，用户可根据游戏需求在不同分辨率和刷新率之间切换，但 1100Hz 并非在原生 QHD 分辨率下实现。

此外，新款奥德赛 G6 采用 Fast IPS 面板，灰阶响应时间（GtG）1ms。三星还为其加入 Odyssey Clear Motion 技术，通过优化运动模糊抑制算法，提升高速运动画面的清晰度。三星表示，未来还计划将这项技术引入更多游戏显示器产品。

其他配置方面，该显示器支持 HDR10+ Gaming，可根据画面内容实时优化亮度和对比度，并配备 Black Equalizer 暗部均衡功能，帮助玩家看清游戏中的暗部细节。此外，产品兼容 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync Premium 技术，以减少画面撕裂、卡顿等现象。

接口方面，奥德赛 G6 配备 1 个 DisplayPort 2.1 接口和 2 个 HDMI 2.1 接口，支持 Auto Source Switch+ 信号源自动切换功能。支架支持升降、俯仰、水平旋转及竖屏旋转调节。

三星美国官网显示，新款 Odyssey G6 将于 2026 年 12 月起在美国各地零售渠道上市，售价为 899.99 美元（IT之家注：现汇率约合 6,013 元人民币）。三星英国官网也确认该产品将于 2026 年 12 月在英国上市，其他市场的具体上市时间和售价因地区而异。