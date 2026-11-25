IT之家 11 月 25 日消息，据广州日报报道，11 月 25 日上午，第五届琶洲算法大赛生态赋能大会在广州市海珠区广交会堂举办。大会现场，一台自动行驶的智能摩托车引起人们的关注。这是全球首款量产自平衡摩托车，也是全球首创纯视觉智能驾驶摩托车。

该车搭载全栈自研纯视觉算法与 AI 芯片，可自动保持平衡，有效解决摩托车易摔、频繁落脚等痛点，最高时速达 113 公里。品牌负责人于瑞珂表示，依托海珠区 AI 产业集群与人才优势，企业正加速推动两轮出行的智能化落地。

视频中展示的车型正是IT之家今年 3 月报道过的 OMO X。初创公司 OMOWAY 当时宣布推出全新 OMO X 电动摩托车，并宣布该车已进入量产阶段，称其为“全球首款量产自平衡电动摩托车”。

这款新车的核心是 OMOWAY 所谓的「OMO-ROBOT」架构 —— 一套融合传感器、软件与硬件的全栈式系统，旨在将摩托车打造成公司口中的「两轮机器人」。该系统整合了视觉感知、高速计算与物理稳定技术，无需完全依赖骑手即可维持车身平衡。

实现这一功能的关键硬件是控制力矩陀螺（CMG），这是一种高精度稳定装置，以往更多应用于卫星、航天器等航空航天领域。通过快速调节角动量，这一陀螺机构可主动稳定摩托车，即便在极低车速或静止状态下也能保持直立。

从实际使用来看，这有望解决许多新手或身材娇小骑手面临的最大难题：驾驭重型摩托车时的平衡问题。OMOWAY 表示，该系统可自主保持直立稳定，让新手骑行更轻松、更安全，同时在复杂路况下提升安全性。

除了保持车身直立，OMO X 还搭载了公司所称的「全主动安全系统」，包括湿滑路面防侧滑、弯道辅助、紧急避障等功能。这些功能依靠车载传感器套件与算力，毫秒级分析骑行环境并做出响应。

该车在正式上市前已斩获多项设计荣誉，并荣获 2026 年 iF 设计奖。

该公司展示了其在多种高难度平衡场景下的表现，包括下图中的跷跷板挑战：摩托车不仅自身保持平衡，还能同时稳住大型跷跷板结构。

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