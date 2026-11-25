IT之家 11 月 25 日消息，理想汽车宣布旗下首个全场景试驾体验中心正式落地郑州，全新一代理想 L8 Livis 和理想 L9 Livis 两款车型正式在当地开启试驾，让用户实际感受 800V 主动悬架和全线控底盘带来的车辆控制能力。

根据官方公布的信息，相应试驾体验重点围绕两项底盘技术展开。其中，800V 主动悬架采用四轮独立控制方案，能够根据不同路况主动调整悬架状态，在经过坑洼、减速带以及连续起伏路面时，主动控制车身姿态，减少车身颠簸和晃动。相比传统被动悬架主要依靠弹簧和减振器吸收路面冲击，主动悬架能够根据实际路况进行动态调节，让车辆在复杂道路环境下保持更加平稳的行驶状态。

根据理想汽车此前公布的技术资料，全新一代理想 L9 搭载的 800V 主动悬架由 4 个 800V 液压泵、4 支双阀 CDC 减振器和空气弹簧组成，每个车轮均可获得超过 10000N 的主动支撑力。系统取消传统防倾杆，让四个车轮实现独立解耦，能够针对不同车轮受到的路面冲击进行单独调节。面对飞坡、减速带、连续起伏路以及山路弯道等场景，车辆可以主动调整悬架行程和阻尼，改善车身姿态。

车型方面，全新一代理想 L9 Livis 定位旗舰六座 SUV，此前已于今年 5 月正式发布，搭载 800V 主动悬架和完全体线控底盘，并配备理想自研马赫 M100 芯片、第三代智能座舱等配置。

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