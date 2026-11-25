IT之家 11 月 25 日消息，Sand.ai 三呆科技今日发布新一代同期参数量「480B」最大的视频生成模型 MAGI-2。

MAGI-2 延续了 MAGI-2 Preview 的核心技术路线，总参数量从 114B 扩展至 480B，激活参数量从约 6B 增至 28B，训练数据规模扩大约 3 倍，并通过模型架构与基础设施的联合设计，进一步优化训练和推理效率。

MAGI-2 支持单次生成 4–30 秒的视频，既能一镜到底，也支持多镜头切换。比如，从人物相遇的全景切到表情特写，或从商品开箱切到细节展示，都能在同一次生成中完成。

MAGI-2 单次最多输入 10 张图片、5 段视频和 5 段音频，合计 20 份素材。参考视频、参考音频各自的总时长均不超过 30 秒，创作者可以分别指定每份素材的用途。

MAGI-2 支持最多 2 万字符的提示词输入；支持按照提示词控制主体、位置、动作顺序和出现时机，让画面更准确地按照脚本里的安排呈现。

MAGI-2 支持对已有视频进行二次编辑，可按需调整人物、动作或局部画面，同时尽量保留原有的构图、运镜和表演。

MAGI-2 支持写实、绘画、动画与手工材质等多种视觉风格，也能提取参考图中的配色、笔触和质感，用于新的角色、场景与动作。

IT之家获悉，在国产算力适配方面，MAGI-2 已完成海光、摩尔线程等国产芯片的适配。

即日起，MAGI-2 视频模型的 API 服务已正式开放申请，首批优先面向战略合作客户提供服务。企业及开发者可前往 Sand.ai 官方网站（sand.ai）申请接入。同时，个人创作者可通过 LibTV 体验 MAGI-2 模型的视频生成能力。

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