IT之家 11 月 22 日消息，据小鹏集团消息，小鹏近日在泰国曼谷、印度尼西亚雅加达同步发布小鹏 G9L，两地售价分别折合人民币约 47.15 万元和 47.6 万元。这是小鹏首次在两个东南亚核心市场同步推出同一款旗舰车型。

在智能驾驶方面，小鹏 G9L 搭载图灵 AI 芯片，并具备全栈智能驾驶技术能力，为应对雅加达城市拥堵、曼谷复杂混合交通等场景提供硬件基础，持续降低用户日常驾驶负担。

在能源补给方面，全域 800V 高压平台与 5C 超充技术兼顾高效补能与长途出行需求，缓解用户对充电效率和续航的顾虑，让跨城出行更加从容。

在空间与舒适性方面，六座大空间布局兼顾家庭多人出行、商务接待及日常通勤等多元场景，满足东南亚用户对空间、舒适与实用性的综合需求。

小鹏 G9L 与小鹏科技旗舰小鹏 GX 同平台打造，面向全球 64 个国家和地区销售。此次在曼谷、雅加达同步发布，也意味着东南亚核心市场进一步融入小鹏全球旗舰产品布局。

本次发布会，小鹏在泰国曼谷、印度尼西亚雅加达同步发布全球旗舰 SUV 小鹏 G9L，两地售价分别折合人民币约 47.15 万元和 47.6 万元。

2026 年第三季度，小鹏 X9 在泰国、印度尼西亚两个市场均取得各自细分市场销量第一，小鹏 X9 也在马来西亚取得第三季度豪华纯电 MPV 累计销量第一。

在泰国，计划于 2026 年底将门店网络扩展至 30 家，展厅平均面积超过 600 平方米。服务方面，配件首次满足率约 95%，门店均配备经过小鹏官方培训认证的技术人员。同时，小鹏正与 Spark、Charge+、EVolt 等当地充电运营商深化合作，计划于 2028 年在泰国建成 150 个合作充电站点，持续完善当地补能服务网络。

在印度尼西亚，小鹏自 2025 年 7 月启动本地化生产项目，小鹏 X9、小鹏 G6 等车型陆续实现本地制造。渠道建设同步提速，近期一个月内新增 5 家门店，计划于 2026 年底将高品质门店网络扩展至 25 家，全部按照 3S 标准建设，集销售、服务与配件支持于一体，门店平均面积约 1010 平方米。今年 8 月，小鹏泗水体验与服务中心正式开业，集销售、试驾、交付与售后服务于一体，成为小鹏全球第 500 家国际门店，进一步完善当地用户服务网络。

IT之家注意到，马来西亚本地化生产项目已于 2026 年 5 月正式投产，小鹏 G6 成为首款下线车型。这也是小鹏全球第三个海外生产基地，未来将依托马来西亚的区位优势，辐射东南亚及其他右舵市场，进一步提升区域制造与供应链协同能力。

截至目前，小鹏业务已覆盖全球 83 个国家和地区，全球门店超过 1300 家，全球化网络持续完善。