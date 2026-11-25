IT之家 11 月 25 日消息，科技媒体 phys 今天（11 月 25 日）发布博文，报道称美国蒙特雷湾水族馆研究所（MBARI）的研究人员借助先进水下机器人，确认了一种全新樽海鞘物种，名为玻璃樽海鞘（Vitreosalpa gemini）。

IT之家查询公开资料，樽海鞘是尾索动物亚门海樽纲的海洋浮游生物，体呈透明桶状，通过环状肌肉带收缩喷水移动，广泛分布于全球寒冷海域，以南大洋最为常见。

而本次发现玻璃樽海鞘（Vitreosalpa gemini）是目前已知第一种完全生活在深海的樽海鞘，相关成果已发表于《海洋生物多样性》。此前已知约 50 种樽海鞘大多栖息在近海或较浅水层；而玻璃樽海鞘则被发现于 280 米至 2,200 米的“暮光带”（twilight）和“午夜带”（midnight），即阳光难以抵达的深海区域。

研究团队 20 多年前便在蒙特雷湾深水区注意到这种陌生生物。借助遥控潜水器，他们在蒙特雷峡谷、太平洋西北海域及加利福尼亚湾累计记录了数千次观测，采集标本并完成形态学与分子分析，最终确认其为独立新属、新种。

玻璃樽海鞘身体纤细、组织含水量极高，游动缓慢，摄食和代谢速率也远低于生活在表层的近亲。由于深海缺乏阳光，它不像其他樽海鞘那样以浮游植物为食，而主要依靠有机碎屑和单细胞原生动物等“海洋雪”生存。

在繁殖方面，这种樽海鞘会在单体和群体阶段间交替：单体个体可持续形成由数十个繁殖克隆体组成的链状结构；群体阶段则能产生罕见的“双胞胎胚胎”。